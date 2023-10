Imprese: Inwit alla "4 weeks 4 inclusion", focus su infrastrutture digitali per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi “Infrastrutture digitali per il Paese: tra digital divide e inclusione sociale”, l’evento organizzato da Inwit nell’ambito della quarta edizione della rassegna interaziendale “4 weeks 4 inclusion”. Al talk hanno partecipato il Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo Istituto Piepoli, Emilia Trudu Administration, Finance & Control Director Inwit, Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità Inwit, Alessandra Ravetta, Direttrice Prima Comunicazione, Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, Giampiero Mongatti, Sindaco di Barberino di Mugello, Cristiana Scelza, Presidente Valore D. L’evento è stato moderato da Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità Inwit e ha visto al centro del dibattito l’importante questione dell’emarginazione sociale di interi territori e il valore delle infrastrutture digitali per colmare questa emarginazione. “Supportiamo gli operatori di telecomunicazione nella transizione digitale del Paese – ha dichiarato Emilia Trudu, Administration, Finance & Control Director Inwit -” con un incremento degli investimenti, pari a circa 900 milioni di euro nel periodo 2023-2026, indirizzato a creare nuove torri, sia nelle città sia nelle aree rurali e promuovendo progetti volti a consentire la copertura dei comuni di minori dimensioni e delle aree rurali per ridurre il digital divide”. (segue) (Com)