Imprese: Inwit alla "4 weeks 4 inclusion", focus su infrastrutture digitali per il Paese (2)

- Livio Gigliuto, Presidente Esecutivo Istituto Piepoli ha posto l’accento sulla ricerca condotta dall’Istituto riguardo alla consapevolezza digitale degli italiani, convinti che la digitalizzazione del Paese può essere una grande opportunità non solo per contribuire a ridurre il digital divide, ma anche per ridurre la differenza di genere, mentre secondo Laura Cavatorta, Presidente Comitato Sostenibilità Inwit, le infrastrutture digitali supportano persone, luoghi e attività ad un più facile accesso ai servizi, contribuendo ad un miglioramento della qualità della vita. Alessandra Ravetta, Direttrice Prima Comunicazione, ha evidenziato l’importanza dell’educazione digitale e le potenzialità, tramite gli strumenti tecnologici, di creare lavoro e benefici economici; Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, ribadisce come le infrastrutture digitali ci permettono di essere connessi con il mondo e ci aiutano non solo nei rapporti sociali, ma supportano le persone fragili a sentirsi meno sole. Per Giampiero Mongatti Sindaco di Barberino di Mugello, la mancanza di infrastrutture digitali non fa di un territorio un luogo tranquillo, dove potersi disconnettere. La disconnessione deve essere una libera scelta, altrimenti si è cittadini di serie B. Il Pnrr è stata una grande opportunità per essere tutti sullo stesso piano. Cristiana Scelza, Presidente Valore D racconta il contributo al cambiamento culturale che Valore D sta cercando di dare, portando nelle scuole donne Stem che hanno maturato la loro passione per materie scientifiche e ne hanno fatto una professione. (Com)