Cina-Uzbekistan: Xi riceve Mirziyoyev, pronti a lavorare con Tashkent

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha ricevuto oggi l'omologo dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, giungo a Pechino per partecipare al terzo Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road iniziative, Bri). Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua". Xi ha ricordato l'incontro avuto dai due a maggio in occasione del vertice Cina-Asia centrale a Xi'an e si è detto lieto per l'attuazione degli accordi raggiunti dalle due parti. Pechino, ha ribadito il presidente cinese, è pronta a lavorare con l'Uzbekistan per sostenere la spinta alla modernizzazione di entrambi i Paesi e "costruire una comunità dal futuro condiviso". (Cip)