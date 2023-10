Ue: Parlamento approva posizione su piattaforma per le tecnologie strategiche europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha approvato oggi la propria posizione negoziale sull'istituzione di una "Piattaforma delle tecnologie strategiche per l'Europa (Step)". Step mira a "rafforzare diversi programmi e fondi dell'Ue e a convogliare fino a 160 miliardi di euro in nuovi investimenti, insieme agli incentivi della politica di coesione e allo Strumento di ripresa e resilienza (Rrf)", si legge in una nota dell'Eurocamera. "La piattaforma promuoverà la crescita di catene di valore tecnologico cruciali nell'economia digitale, nelle industrie a zero emissioni e nelle biotecnologie, oltre ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze e a sostenere l'innovazione", continua il testo. Nei loro emendamenti, gli eurodeputati chiedono 3 miliardi di euro in più rispetto ai 10 miliardi proposti dalla Commissione, portando il bilancio di Step a 13 miliardi di euro di nuovi fondi. La piattaforma dovrebbe inoltre fungere da "banco di prova per un Fondo di sovranità a pieno titolo nel prossimo periodo del Quadro finanziario pluriennale". I deputati chiedono alla Commissione di condurre una valutazione intermedia entro il 2025, che includa una proposta di modifica del programma Step o una nuova proposta per un Fondo europeo per la sovranità a pieno titolo. Nel testo approvato, gli europarlamentari insistono inoltre sul fatto che lo Step, insieme alla revisione del bilancio dell'Ue a lungo termine, dovrebbe essere concordato il prima possibile, poiché il pacchetto dovrebbe essere integrato nel bilancio annuale del prossimo anno, che sarà negoziato nel novembre 2023. La posizione dell'Eurocamera è stata adottata con 385 voti favorevoli, 85 contrari e 151 astensioni. I negoziati con gli Stati membri potranno iniziare non appena il Consiglio avrà concordato una posizione comune. (Beb)