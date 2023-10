Veneto: Fondazione Giorgio Cini, collaborazione con San Marco Group su valore storico e artistico territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Giorgio Cini di Venezia ha annunciato la propria partnership con la San Marco Group, azienda del settore delle pitture e vernici per l'edilizia. L'obiettivo, come si apprende in un comunicato, è quello di "valorizzare l'eredità storica e artistica del territorio che ha visto nascere l'azienda". "È una collaborazione studiata per unire progetti di innovazione digitale alla tutela e conservazione del patrimonio culturale della Fondazione Giorgio Cini, luogo privilegiato e di bellezza straordinaria", ha spiegato il segretario generale della Fondazione Giorgio Cini, l'architetto Renata Codello. "La sinergia con Fondazione Cini testimonia l'impegno condiviso per lo straordinario patrimonio di un contesto al quale siamo profondamente legati", ha poi aggiunto Pietro Geremia, presidente e Amministratore delegato di San Marco Group. "Rappresenta inoltre un'opportunità unica per contribuire attivamente alla promozione di un accesso più ampio a risorse di alto valore, con l'obiettivo di favorire lo studio e la conservazione delle opere d'arte. Sono convinto che insieme possiamo creare un'eredità duratura per le generazioni di domani". (segue) (Rev)