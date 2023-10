Veneto: Fondazione Giorgio Cini, collaborazione con San Marco Group su valore storico e artistico territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo accordo saranno realizzati tre progetti: il primo riguarda il facsimile de Le Nozze di Cana di Paolo Veronese (1562), in cui San Marco Group "sosterrà una borsa di studio di dodici mesi finalizzata alla realizzazione di un software e un'app per dispositivi mobili in grado di integrare un sistema di illuminazione localizzata con un'audioguida dotata di supporto visuale per l'apparato iconografico e con dettagli in alta definizione dell'opera. Lo scopo è permetterne la fruizione autonoma anche da parte di un pubblico con ridotte capacità visive". La seconda borsa di studio, sosterrà "la digitalizzazione di un corpus selezionato dei volumi antichi della Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini". Il terzo intervento riguarderà invece il restauro del dipinto 'Il sogno di Giacobbe di Valentin Lefèvre (1664-1674). (Rev)