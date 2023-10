Albania: processo Beleri rinviato al 24 ottobre per sostituzione giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinviato al 24 ottobre il processo a carico del sindaco eletto di Himara Fredi Beleri, esponente politico della minoranza greca in Albania arrestato a due giorni dalle amministrative dello scorso maggio con l’accusa di compravendita di voti. Lo riporta l’emittente televisiva “Top Channel”. Il rinvio della prima udienza è stato approvato oggi dalla magistratura, a seguito della sostituzione di un giudice. Il nuovo componente dell’organo giudiziario ha chiesto una settimana di tempo per informarsi sul caso e conoscere il fascicolo. La richiesta di Beleri di prestare giuramento nel comune in cui è stato eletto è stata finora respinta. Nella giornata di ieri, in occasione del Processo di Berlino ospitato a Tirana, il primo ministro greco Kiryakos Mitsotakis ha ribadito che il rispetto dello Stato di diritto da parte dell’Albania è una condizione necessaria per il via libera di Atene all’avvio dei negoziati all’Unione europea. Secondo il premier ellenico, Beleri ha il diritto di prestare giuramento come sindaco di Himara nonostante la custodia cautelare. (Alt)