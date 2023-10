Indonesia: attacco a miniera d'oro nella regione di Papua, 7 civili uccisi dai ribelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono rimaste uccise oggi in Indonesia in un attacco condotto da ribelli armati nella regione orientale di Papua. Lo ha reso noto la polizia locale, secondo cui l'episodio è avvenuto nel remoto distretto di Yahukimo. Le autorità locali hanno attribuito l'attacco all'Esercito di liberazione della Papua occidentale (Tpnpb), gruppo separatista guidato da Egianus Kogoya. "Prenderemo i responsabili e intraprenderemo un'azione legale contro i separatisti e contro Egianus Kogoya", si legge in un comunicato diramato oggi e firmato da Faizal Ramadani, capo della task force incaricata del contrasto ai separatisti. Secondo l'ufficiale, anche unità di polizia inviate per il recupero dei corpi e il salvataggio dei superstiti sono state attaccate dai ribelli. La sparatoria è durata oltre un'ora. (Fim)