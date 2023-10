Slovacchia: Simecka (Ps) chiede a Smer e Hlas di bloccare le nomine ministeriali dell’Sns

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione Slovacchia progressista (Ps) ha chiesto a Direzione-Socialdemocrazia (Smer) e Voce-Socialdemocrazia (Hlas) di bloccare le nomine ministeriali proposte dal Partito nazionale slovacco (Sns). Lo ha detto il leader di Ps Michal Simecka. “Chiedo a Robert Fico e Peter Pellegrini (leader di Smer e Hlas) di impedire queste nomine”, ha detto Simecka, spiegando che i dicasteri dovrebbero essere presieduti da esperti e non da persone che compensano la loro scarsa competenza con attacchi personali e diffondendo teorie cospirazionistiche e odio. Pellegrini ha già fatto sapere di rispettare le scelte di ogni singola formazione. Smer, Hlas ed Sns hanno firmato ieri un accordo di coalizione dopo le elezioni parlamentari anticipate del 30 settembre. In base all’accordo, nel nuovo governo sette ruoli sono stati assegnati rispettivamente a Smer e Hlas, mentre all’Sns ne sono stati riconosciuti tre. Il leader dell’Sns Andrej Danko ha comunicato che Rudolf Huliak sarà proposto per guidare il ministero dell’Ambiente e Martina Simkovicova quello della Cultura. Un terzo ministero, con il portafoglio dello Sport e del Turismo, sorgerà solamente dal primo gennaio 2024. (Vap)