Medio Oriente: l'Algeria chiede un immediato sostegno per Gaza

- Il ministro degli Affari esteri algerino, Ahmed Attaf, ha sottolineato la necessità di un pronto aiuto a favore delle persone bloccate nella Striscia di Gaza. Durante l'apertura della 20esima sessione del summit Africa-Nord Europa, Attaf ha altresì sollecitato la cessazione dell'attuale aggressione e il rilancio del processo di pace al fine di consentire al popolo palestinese di stabilire uno Stato indipendente entro i confini del 1967, con Gerusalemme come capitale. Il ministro ha sottolineato che l'Algeria invita la comunità internazionale a "non negare fatti evidenti, ovvero che la Palestina è sotto occupazione e che la Palestina ha diritti legittimi che non possono essere ignorati o trascurati". Inoltre, Attaf ha sottolineato "la tragica situazione vissuta dal popolo palestinese, in particolare nella Striscia di Gaza, sottoposta a un assedio e a gravi violazioni delle norme umanitarie, delle consuetudini e del diritto internazionale". Infine, il ministro ha ribadito la piena solidarietà dell'Algeria verso i palestinesi. (Ala)