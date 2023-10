Medio Oriente: capo intelligence militare Israele si assume responsabilità di attacco Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’intelligence militare (Aman) di Israele, maggior generale Aharon Haliva, si è assunto la responsabilità di non aver impedito l'attacco del movimento islamista palestinese Hamas di sabato 7 ottobre. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Times of Israel", secondo cui il maggior generale ha anche ammesso il fallimento dei servizi di intelligence. "La Direzione dei servizi segreti militari sotto il mio comando non è riuscita ad avvisare (gli israeliani) dell'attacco terroristico che avrebbe condotto Hamas. Abbiamo fallito nel nostro compito principale e, in quanto capo dell'intelligence militare, mi assumo la piena responsabilità di quanto accaduto", ha dichiarato il generale, citato dal quotidiano "Times of Israel", aggiungendo che il suo dipartimento condurrà un'indagine sull'accaduto. (Res)