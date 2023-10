India: Modi, entro il 2040 la nostra prima missione lunare con equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India si sta preparando alla sua prima missione sulla Luna con equipaggio entro il 2040. Lo ha fatto sapere oggi in un comunicato l'ufficio del primo ministro Narendra Modi, secondo cui l'agenzia spaziale nazionale sta approntando un'agenda per l'esplorazione lunare che prevedrà una serie di missioni, lo sviluppo di un veicolo di lancio di nuova generazione e la realizzazione di un nuovo sito di lancio. Lo scorso agosto l'India è stato il primo Paese a far atterrare una sonda nei pressi del Polo Sud della Luna, dopo che la Russia aveva precedentemente fallito un simile tentativo. Una nuova missione chiamata Ganganyaan è in programma nel 2025 e ha l'obiettivo di spedire un equipaggio umano in un'orbita di 400 chilometri. Successivamente l'India tenterà d'installare una propria stazione spaziale entro il 2035, lavorando nel contempo all'invio di un orbiter su Venere e di una sonda su Marte. (Inn)