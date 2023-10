Fvg: assessore Autonomie, tramandare friulano ci rafforza come Regione a Statuto speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramandare e supportare l’uso della lingua friulana rafforzano il Friuli Venezia Giulia come Regione a Statuto speciale. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali e alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, presentando a Udine la nuova campagna di comunicazione realizzata dall'Agenzia regionale per la lingua friulana che prenderà il via domani. “Cui che al sa il furlan, al sa di plui” è il messaggio che verrà diffuso tramite spot tv e radiofonici, sulla stampa, sul web e sui social network per incentivare l’uso del friulano. “Tramandare la lingua friulana, diffonderne l'uso, è un dovere etico, morale ed istituzionale”, ha detto Roberti. “Un tempo il friulano era considerato un elemento non riconosciuto dal punto di vista culturale e questo ha indebolito l'identità sul territorio. Oggi la situazione è diversa e campagne come quella odierna, aiutano a supportare l'uso della lingua e rafforzano il Friuli Venezia Giulia come Regione a Statuto speciale". Secondo l’assessore si tratta di “un'operazione da leggere come difesa del nostro Statuto di autonomia che oggi, cadute le ragioni storiche per le quali l'autonomia è stata concessa, vede nelle lingue minoritarie l'unico elemento per difendere la nostra specialità”. (Frt)