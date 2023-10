Fvg: assessore Lavoro, intervenire sulle retribuzioni per garantire occupazione migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre intervenire sulle retribuzioni per garantire un’occupazione migliore e duratura. Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, partecipando al convegno "100 anni della stella al merito", organizzato a Trieste dalla Federazione nazionale maestri del lavoro. L’assessore ha parlato delle sfide da affrontare in materia di occupazione per “migliorare le condizioni occupazionali e, più in generale, la qualità della vita dei nostri concittadini”. Secondo Rosolen, “è venuto il momento di intervenire sulle retribuzioni. Il nostro – ha spiegato – è l'unico Paese in Europa dove gli stipendi negli ultimi 20 anni sono diminuiti quasi del 3 per cento. Da anni si stanno verificando situazioni di crisi che finiscono per peggiorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Per questo - ha concluso l’assessore - l'amministrazione regionale è pronta a investire risorse rilevanti per garantire una occupazione migliore e duratura soprattutto a quelle categorie, in particolare giovani e donne, che rischiano di essere maggiormente penalizzate”. (Frt)