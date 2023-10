Medio Oriente: Spagna, popolari chiedono destituzione ministri al centro polemiche con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale del Partito popolare (Pp), Cuca Gamarra, ha chiesto al presidente del governo spagnolo uscente, Pedro Sanchez, di "disconoscere" e "destituire immediatamente" i ministri che hanno provocato un "conflitto diplomatico" con Israele, alludendo agli esponenti di Sumar e Unidas Podemos. "Credo che il nostro governo stia ancora una volta mettendo in imbarazzo il Paese e che questo sia il momento peggiore per un conflitto diplomatico", ha sottolineato l'esponente popolare, chiedendo ai ministri (senza citarli) di abbandonare la loro equidistanza e di condannare gli attacchi terroristici che Israele ha subito". Quando le è stato chiesto se ritiene che il comunicato dell'ambasciata israeliana in Spagna avrebbe potuto essere un po' più "appropriato", come ha detto lo stesso leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, Gamarra ha sottolineato di non essere la "commentatrice" delle dichiarazioni del leader popolare che sulla questione è stato "chiaro e categorico". Infine, la segretaria generale spiegato che il gruppo popolare ha già chiesto che il ministro degli Esteri, Jose Manuel Albares, si presenti davanti alla sessione plenaria del Congresso dei deputati per spiegare la posizione della Spagna in relazione agli "attacchi terroristici di Hamas in Israele". (Spm)