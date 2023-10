Ucraina: società energetica Dtek, ripristinata corrente per 52 mila famiglie in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo dal 9 al 15 ottobre la società energetica ucraina Dtek ha ripristinato la corrente elettrica per 52 mila famiglie nelle regioni di Donetsk, Dnipropetrovsk e Odessa. Lo ha reso noto oggi l'ufficio stampa di Dtek. In particolare, nella regione del Donbass, tra le più colpite dagli attacchi russi, è stata ripristinata la luce in 117 insediamenti per 43 mila famiglie. "Dal 24 febbraio 2022 siamo riusciti a ripristinare la corrente già per nove milioni di famiglie nelle regioni di Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Donetsk e Kiev. Per la maggior parte delle famiglie lo abbiamo fatto più volte e continueremo a farlo", ha osservato Oleksandr Fomenko, direttore di un dipartimento regionale di Dtek. (Kiu)