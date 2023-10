Sicurezza: Fontana, Europa centrale ma non può fare a meno del protagonismo regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa ha la grande occasione di affermare la sua centralità sul tema della sicurezza ma non può fare a meno del protagonismo delle regioni. Lo ha detto il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, intervenuto in videocollegamento alla conferenza Security and Defence Days a Roma. "La dimensione internazionale ed europea è un aspetto caratteristico della nostra regione, anche sotto l'aspetto della sicurezza. La guerra in Ucraina ha avuto un impatto sulla quotidianità dei cittadini. Ha avuto conseguenze che hanno grandi ripercussioni", ha segnalato Fontana. "Seguiamo con preoccupazione la crisi in Medio Oriente. L'allerta è ai massimi livelli. Gli eventi a Bruxelles hanno riacceso la minaccia islamica", ha continuato. "Faccio i miei complimenti al ministro dell'Interno e all'intelligence italiana per gli arresti di stamane", ha aggiunto il presidente della Lombardia. (Res)