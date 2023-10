Olimpiadi 2026: Nevi (FI), imbarazzo per incapacità a organizzare tutte le gare in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta sorpresa se non incredulità e imbarazzo l'incapacità ad organizzare in Italia tutte le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina, tanto richieste e ottenute. Uscirebbe una pessima immagine dell'Italia se non si trovasse la soluzione adeguata per far svolgere anche le gare di bob sul territorio nazionale, soprattutto dopo avere magnificato le nostre capacità organizzative in altri eventi - vedi Ryder cup - e vista l'ambizione di programmare in Italia, oltre al Giubileo, anche l'Expo". Lo afferma, in una nota, il deputato Raffaele Nevi, presidente vicario e portavoce di Forza Italia. "Resta addirittura incomprensibile visto l'esoso budget già preventivato, che pare sia di oltre 5 miliardi, tra infrastrutture e costi organizzativi - aggiunge il parlamentare -. Sono certo che, con le necessarie competenze e capacità, si possa individuare una sede idonea, come già ha annunciato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, rendendosi disponibile, dopo una semplice telefonata dell'incredulo ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Confido in una rapida soluzione che eviti di mettere in ridicolo il nostro Paese". (Com)