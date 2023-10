Medio Oriente: Hamas, Consiglio di sicurezza Onu responsabile morte civili a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non hanno approvato il progetto di risoluzione sull’apertura di corridoi umanitari sono “responsabili dello stillicidio di civili nella Striscia di Gaza”. Lo si legge in un comunicato stampa diramato oggi dal movimento islamista palestinese Hamas. Le posizioni adottate da questi paesi, continua il comunicato, “danno a Israele il via libera per commettere altri crimini e intensificare la guerra di genocidio che conduce contro più di 2 milioni di cittadini palestinesi”, in violazione di tutte le convenzioni e del diritto internazionale. Durante l’ultima riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza Onu, tenutasi ieri a New York, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno posto il veto a un progetto di risoluzione proposto dalla Russia, che peraltro non ha raggiunto la soglia dei nove voti necessaria per l’approvazione, ottenendone solo cinque contro quattro contrari e sei astenuti. La proposta di Mosca prevedeva un cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e la garanzia di sicurezza nella fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile. Il testo condannava anche qualsiasi atto di violenza e terrorismo, ma non faceva riferimento esplicito ad Hamas, ragion per cui è stato respinto da Washington, Londra e Parigi. (Res)