Ex Ilva: Bernabè (Acciaierie d’Italia), serve azionista presente e che sostenga società

- Una società di questa complessità ha bisogno di un azionista presente, che difenda e sostenga finanziariamente la società. Lo ha dichiarato il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, nel corso dell’audizione in commissione Attività produttive della Camera, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. “Non spetta a me discutere dell’assetto azionario. Quando ArcelorMittal decise di de-consolidare la partecipazione, si è verificata una situazione che ha posto la società in una specie di limbo, priva di un riferimento azionario forte”, ha aggiunto. (Rin)