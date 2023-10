Medio Oriente: Romeo (Lega), Europa può fare poco, assente da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Saper leggere con professionalità i mutamenti della politica, restituendoli con obiettività, rappresenta un significativo risultato di cui Nova può rallegrarsi" Massimiliano Romeo

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premierin Senato

23 luglio 2021

- Il conflitto in Medio Oriente? "L'Europa può fare poco visto che si è dimostrata totalmente assente in tutti questi anni dalla scena politica internazionale, purtroppo. Avevamo chiesto interesse già sul conflitto in Ucraina, ma l'Europa ha fatto ben poco". Lo ha affermato a Rai Radio1, ospite di "Un giorno da pecora", il presidente dei senatori leghisti, Massimiliano Romeo. (Rin)