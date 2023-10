Ue: Dombrovskis, rispetto 3 per cento deficit è un tetto massimo, non un obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 per cento del deficit di bilancio sul Pil è un limite massimo e non un obiettivo. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, intervenuto nella conferenza finale al termine della riunione dell'Ecofin a Lussemburgo. "Nell'attuale sistema, l'obiettivo di medio termine, che è un target che si riflette in termini di saldo strutturale e che di solito si aggira tra lo zero e l'1 per cento del Pil, e una percentuale di deficit al 3 per cento del Pil, è effettivamente un limite, e la nostra proposta mantiene questa logica", ha dichiarato Dombrovskis. "Quindi, se da un lato gli Stati membri stanno attuando i piani strutturali, che dovrebbero portare il deficit di bilancio su una traiettoria sostenuta verso il basso, dall'altro dovrebbero essere prudenti nel mantenere una percentuale al di sotto del limite del 3 per cento", ha aggiunto il vicepresidente. (Beb)