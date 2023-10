Sardegna: a Capoterra scoperta mega discarica abusiva grazie al drone della Forestale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Capoterra è stata scoperta grazie all'utilizzo di un drone una discarica abusiva di cinquemila metri quadrati. E' il risultato di un'attività di indagine condotta dal Nucleo Investigativo di Cagliari del Corpo Forestale nelle campagne di Capoterra, in località Sa Musciuriglia, è stata individuata una discarica abusiva in nell’ambito di un’azienda agricola, all’interno di una vasta area, protetta dalla percezione esterna con rete oscurante. I Forestali hanno accertato l’effettiva presenza di un ingente quantitativo di rifiuti quantificabile in circa 180 metri cubi di materiale di ogni genere tra cui: oli esausti, eternit, sfridi di demolizione, mobilia in disuso, residui di giardinaggio e rottami d’auto.Evidenti nel terreno, anche i residui della periodica combustione dei rifiuti. Si è proceduto quindi al sequestro dell’area e alla contestazione del reato di discarica abusiva a carico del proprietario del terreno, un imprenditore agricolo di Capoterra.Il reato contestato prevede una pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da 5200 a 52mila euro, oltre ovviamente alla bonifica dell’area. (Rsc)