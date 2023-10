Speciale scuola: al via progetto Cyber security Italy foundation su educazione a sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da Roma il progetto pilota per la promozione della cultura della cyber sicurezza nelle scuole di secondo grado, promosso dalla cyber security Italy foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico. E' quanto si legge in una nota. Con il ritorno in aula degli studenti in occasione del nuovo anno scolastico, in una scuola sempre più innovativa e digitalizzata nella didattica, emerge forte, infatti, la necessità di dotare gli istituti di formazione primaria e secondaria di strumenti per una solida formazione in materia di cyber security che coinvolga studenti e docenti. L’obiettivo finale a cui ambire è quello di includere la sicurezza informatica nell’offerta formativa. Il mondo digitale, sempre più pervasivo nella vita quotidiana, rende essenziale che i giovani acquisiscano conoscenze e competenze in grado di proteggerli in un ambiente online in continua evoluzione. E la Fondazione ideata e presieduta da Marco Gabriele Proietti è in prima linea per contribuire a vincere questa sfida. (Com)