Speciale scuola: Veneto, assessore Istruzione, ampliamento dell'Iis Parolini di Bassano importante investimento in scuola di valore

- L'ampliamento dell'Iis Parolini "su cui la Provincia di Vicenza ha investito 7,5 milioni di euro risponde all'esigenza di mettere a disposizione spazi innovativi a servizio della formazione dei giovani in agricoltura, nello specifico della viticoltura e delle produzioni locali". Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro che in mattinata ha visitato il cantiere per l'ampliamento dell'Istituto d'Istruzione Superiore Parolini a Bassano del Grappa. "Il settore primario è il più tradizionale – ha proseguti - ma, grazie alle nuove tecnologie, sta evolvendo e sa offrire grandi opportunità lavorative a chi sceglie i percorsi scolatici proposti. Si va dall'istituto d'istruzione superiore con i diversi indirizzi per la valorizzazione delle nostre eccellenze, al percorso biennale dell'Its Academy Agroalimentare che forma gli Agribusiness manager per le produzioni locali". "Stiamo parlando di uno dei percorsi più qualificanti dell'istruzione superiore, che dà valore al territorio e viene offerto proprio in questa sede dove si è scelto di investire in una scuola di valore, capace di generare valore" ha concluso. (Rev)