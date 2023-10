Speciale scuola: Francia, Metsola, professore ucciso incarnava valori europei, combattere terrorismo senza sosta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha espresso la solidarietà del Parlamento europeo a Dominique Bernard, il professore di liceo ucciso venerdì scorso in un attentato ad Arras, in Francia. "Venerdì scorso un insegnante è stato nuovamente assassinato in una scuola francese. Dominique Bernard incarnava i nostri valori e le nostre libertà europee. Questa tragedia ci addolora tutti e deve rafforzare la nostra determinazione a combattere il terrorismo senza sosta. A nome del Parlamento europeo, desidero esprimere la nostra solidarietà alle vittime e alle loro famiglie", ha detto Metsola. (Beb)