Speciale scuola: legge Bilancio, Marti (Lega), bene fondi rinnovo contratti, tutelato personale scolastico

- Oggi, un'altra conferma della concretezza degli interventi del governo per il mondo della scuola: tra i fondi stanziati in manovra - 5 miliardi di euro dal 2024 - per rinnovare i contratti del pubblico impiego, una considerevole quota per il settore scolastico. Così in una nota il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama. “Con questo provvedimento, si assicura quindi il rinnovo del contratto della scuola per il triennio, salvaguardando e valorizzando tutto il personale scolastico. Una buona notizia per il comparto e per tutti i suoi lavoratori, circa 1,2 milioni, che quotidianamente sono impegnati per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. Un altro obiettivo raggiunto: un'altra promessa mantenuta dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e dalla Lega", aggiunge. (Rin)