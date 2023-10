Ex Ilva: Bernabè (Acciaierie d’Italia), necessario produrre acciaio verde in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acciaio verde "in futuro deve essere prodotto, è una necessità". Lo ha dichiarato il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, nel corso dell’audizione in commissione Attività produttive della Camera, sulle prospettive industriali del sito siderurgico di Taranto. “L’acciaio emette l’8 per cento delle emissioni CO2 globali. È chiaro che se andiamo verso un mondo decarbonizzato, il problema dell’acciaio deve essere risolto, ma non eliminando la produzione. L’acciaio va prodotto con metodi che abbattano le emissioni, ci sono una serie di innovazioni che si possono fare”, ha aggiunto. (Rin)