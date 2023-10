Inflazione: Confagricoltura, tavolo primo passo per rafforzare filiera ma scenario difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Made in Italy è cresciuto, dimostrando il nostro potenziale produttivo - ha aggiunto il vicepresidente di Confagricoltura - ma resta l'evidenza per il comparto primario di carenze strutturali che ora più che mai necessitano di essere supplite". C'è poi il tema dell'approvvigionamento energetico "fondamentale in termini di garanzie di stabilità e sicurezza per i cittadini, ma soprattutto per le imprese. I primi dati che emergono dal conflitto israelo-palestinese rischiano di compromettere tutto quello che è stato fatto negli ultimi mesi per cercare di limitare l'effetto dell'aumento dell'inflazione. Il ritorno a uno stato di tensione - ha concluso Gambuzza - rischia di far aumentare sempre di più l'inflazione, andando sostanzialmente a creare una situazione di fortissima instabilità nei mercati e di pressione enorme soprattutto sui produttori di beni primari, rischiando di generare caos sugli approvvigionamenti alimentari". (Com)