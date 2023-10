Pensioni: Furfaro (Pd), non vediamo tweet di Salvini su promessa di abolire Fornero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini ormai non riesce nemmeno più a pronunciare la parola pensioni. Lo stesso che in campagna elettorale affollava i talk show e le piazze al grido di: 'aboliremo la legge Fornero è una promessa che, costi quello che costi, porteremo fino in fondo' ora balbetta e si nasconde". Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, capogruppo in Commissione Affari Sociali e responsabile welfare in segreteria nazionale del Partito Democratico. "Ieri abbiamo visto presentate le linee guida della manovra di Bilancio dal ministro Giorgetti, dello stesso partito di Salvini che era al suo fianco, e scopriamo - prosegue - non solo che non c'è traccia dell'abolizione della legge Fornero o di quota 41 ma che addirittura il governo di Salvini restringe ancora di più i requisiti di ape social, opzione donna e quota 103, ora quota 104, per accedere a meccanismi di uscita anticipata. Sono davvero imbarazzanti e senza vergogna. Su questa vicenda gli italiani hanno, se servisse, un'altra prova di cos'è questa destra che governa: un misto di bugie, populismo e incompetenza", conclude Furfaro. (Rin)