Migranti: Piantedosi, nel 2023 arrivate via mare 140.586 persone

- “Alla data di ieri sono arrivate via mare, nel 2023, 140.586 persone, mentre nello stesso periodo del 2021 e del 2022 ne erano arrivate rispettivamente 49.764 e 75.833”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nell’Aula della Camera, in occasione della informativa urgente del governo in ordine all'eccezionale incremento del fenomeno migratorio, con particolare riguardo alla situazione presso l'isola di Lampedusa. (Rin)