Roma: Nanni (CC), stasera in piazza del Parlamento a fianco degli edicolanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera sarò in Piazza del Parlamento a sostegno della Notte delle Edicole, iniziativa organizzata su tutto il territorio nazionale dal Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia di tutte le edicole italiane e di Roma. Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e Presidente della Commissione Giubileo 2025. "L'iniziativa alla quale parteciperanno amministratori pubblici, editori, distributori locali e cittadini, è stata organizzata per chiedere a gran voce alle istituzioni più tutele e maggiori riconoscimenti per tutti gli edicolanti d'Italia, soprattutto dopo l'ultimo decennio in cui l'intero settore dell'editoria è stato messo a dura prova. Tra le richieste avanzate vi sono misure di sostegno economico, l'inserimento del lavoro in edicola tra i mestieri usuranti, aiuti per ridurre le spese legate al pagamento del suolo pubblico", aggiunge Nanni. (segue) (Com)