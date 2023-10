Roma: Nanni (CC), stasera in piazza del Parlamento a fianco degli edicolanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni nelle commissioni e in aula - prosegue Nanni - lavoreremo sul nuovo regolamento dei punti vendita di quotidiani e periodici, anche sulla base delle richieste degli stessi edicolanti, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il ruolo delle edicole nella nostra città. L'idea condivisa con diversi consiglieri è di contribuire al rilancio delle edicole anche in occasione dell'evento giubilare, pensandole come punti informativi delle attività poste in essere dall'amministrazione in vista del Giubileo e come spazi in cui distribuire materiale informativo e di promozione sull'evento giubilare e sulla nostra città, sulle iniziative che verranno organizzate, sui percorsi giubilari, sulle attività d'interesse turistico, sui servizi pubblici e, più in generale, sul patrimonio artistico e architettonico della nostra città. Le edicole sono state per decenni una componente immancabile del tessuto urbano di Roma e di tutte le città d'Italia diventando, in molti casi, punto di riferimento e voci di interi quartieri. Mi auguro – conclude Nanni - che l'iniziativa di oggi sia un'occasione importante per porre l'attenzione sulle edicole, sulla funzione sociale che svolgono da decenni in tanti quartieri della nostra città, ma anche punti di riferimento insostituibili per l'informazione e la cultura nel nostro paese e nella nostra città", conclude Nanni. (Com)