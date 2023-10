Maltempo: Confcommercio Roma, richiesto incontro urgente su danni Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ogni anno, anche questa volta, "la prima pioggia autunnale sul litorale ha portato i soliti allagamenti con tanto di tombini esplosi con strade e negozi impraticabili". É quanto dichiara in una nota la presidente di Ascom Confcommercio Roma litorale sud, Valeria Strappini. "I nostri negozianti, così come i cittadini - prosegue la Strappini - ancora dopo 24 ore si stanno impegnando per ripulire i propri locali e per poter tornare alle loro attività. Tutto questo per la mancanza di programmazione dell’Amministrazione che non effettua a tempo debito le necessarie pulizie delle caditoie: é inaccettabile. Richiediamo - conclude la presidente - un incontro urgente al Municipio, per analizzare e comprendere le problematiche per poter ripartire: in alternativa continueremo a dar voce ai nostri disagi". (Com)