Sociale: assessora Roma inaugura Casa Lucy e a seguire proiezione del film dedicato a Lucy Salani

Domani 18 ottobre, in occasione della giornata Nazionale Anti Tratta, l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari inaugurerà Casa Lucy, per accogliere le persone transgender migranti, arrivate in Italia dopo un percorso di tratta, di sfruttamento, di violenza e di emarginazione. Alle ore 17 la sede del Dipartimento Politiche Sociali e Salute di viale Manzoni 16 sarà aperta al pubblico e, presso la sala Rosi, si terrà la presentazione del nuovo servizio Roxanne e la proiezione del film "C'è un soffio di vita soltanto". Il documentario, diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, racconta la storia di Lucy: una transgender che ha subito anche l'internamento in campo di concentramento e, tra le poche sopravvissute, è la donna transessuale più anziana d'Italia.