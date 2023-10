Sociale: assessora Roma inaugura Casa Lucy e a seguire proiezione del film dedicato a Lucy Salani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casa Lucy - spiega l'assessora Funari - è un progetto specifico di cohousing riservato alle persone transgender, per sostenerle nell'ultima fase del loro faticoso viaggio aiutandole nel loro percorso di autonomia. Le ospiti, massimo quattro, potranno organizzare la propria vita quotidiana, affrontare il mondo del lavoro e completare, se necessario, la parte burocratica di regolarizzazione dei documenti. Abbiamo voluto dedicare Casa Lucy a Lucy Salani, morta a marzo 2023, per ricordare un'attivista dei diritti e testimone in prima persona del percorso di affermazione della propria identità transgender". (Com)