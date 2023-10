Legge Bilancio: Calandrini (Fd’I), spinta alle assunzioni di donne e giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La super deduzione del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro prevista dalla manovra sarà una spinta alle assunzioni a tempo indeterminato di donne e giovani. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. “Il governo Meloni ha puntato sull'occupazione, prevedendo una deduzione del 120 per cento per chi assume e del 130 per cento per chi assume madri, giovani, ex percettori di reddito di cittadinanza e persone con disabilità. Saranno coinvolti nel mondo del lavoro in particolare le persone più fragili. A queste misure si affianca anche la detassazione per i lavoratori del settore del turismo notturno e festivo. Il governo conferma così la sua attenzione alle fasce deboli, al contrario di quanto sostenuto dall'opposizione. I redditi medio bassi saranno sostenuti ancora dalla nuova modulazione delle aliquote Irpef e dal taglio del cuneo fiscale", aggiunge. (Rin)