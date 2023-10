Kosovo: perquisizioni polizia in località del nord legate ad attacco Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha avviato delle perquisizioni in tre località nel nord legate al caso dell’attacco compiuto a Banjska lo scorso 24 settembre da un gruppo armato di persone di etnia serba. Lo ha riferito il vicedirettore della polizia del nord Velton Elshani, citato dal portale d’informazione “Koha”. In particolare, l’operazione della polizia kosovara è in corso nei comuni di Mitrovica Nord e Zvecan. Non è chiaro se le perquisizioni siano collegate direttamente all’ex vicepresidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Milan Radoicic, che ha rivendicato l’attacco a Banjska. (Alt)