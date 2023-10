Roma: Corbucci (Pd), lunedì in Campidoglio al via anno accademico Università popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via lunedì in Campidoglio il nuovo anno accademico dell'Upter, l'Università popolare di Roma. "Anche quest'anno nella splendida cornice del Campidoglio, il 23 ottobre, avrò il piacere di partecipare all'evento d'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Upter, l'Università popolare di Roma", spiega in una nota il consigliere capitolino del Pd Riccardo Corbucci. "L'università nel corso del tempo è diventata una delle eccellenze nel campo della formazione, in Italia e in Europa, coinvolgendo in 35 anni di attività centinaia di migliaia di persone di tutte le età con l'obiettivo di rinforzare il ruolo della cultura nella crescita personale, attraverso un apprendimento continuo e una formazione costante in tutte le stagioni della vita - spiega -. Ringrazio il presidente dell'Upter, Francesco Florenzano, che insieme a uno staff di persone lungimiranti ha avviato un progetto educativo sul territorio che ha saputo interpretare i bisogni formativi dettati dall'odierna società della conoscenza, la cui risorsa economica fondamentale, come ben sappiamo, non è più solamente rappresentata dal capitale, né dalle risorse naturali o dal lavoro, ma dalla conoscenza e dai soggetti che la generano, la diffondono e la impiegano per poi tradurla in un investimento sociale e culturale per il futuro". (Com)