Napoli: Guangi e Savastano (Fi), maggioranza spaccata, insufficienza piena a squadra Manfredi

- I consiglieri comunali di Forza Italia Salvatore Guangi e Iris Savastano all’attacco del sindaco Gaetano Manfredi dopo lo scioglimento della seduta del Consiglio, questa mattina, per mancanza di numero legale. “Ecco il manifesto di questa amministrazione. Il giorno prima conferenza stampa per dire quanto vadano bene le cose in città e il giorno dopo la maggioranza spaccata non viene in aula”, hanno osservato i due consiglieri. “Seduta consiliare non aperta, 26 tra delibere e odg da discutere e dunque rinviati. I primi a manifestare i mal di pancia sono stati i stessi consiglieri a sostegno di quest’amministrazione”, hanno incalzato Savastano e Guangi. “Ci chiediamo allora se il sindaco abbia compreso quanto dicevamo, come può questa città essere ben governata se la maggioranza è spaccata? Temiamo che la conferenza di ieri più che presentare 'un'ottima sufficienza' abbia dimostrato con oggi una 'insufficienza piena'. Napoli merita ben altro”, hanno concluso. (Ren)