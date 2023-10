Ue: Parlamento approva in via definitiva nuove norme su controllo attività di pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato nuove norme per il controllo della pesca. Secondo il testo approvato, tutti i pescherecci saranno monitorati e tutte le loro attività saranno registrate per garantire la piena tracciabilità. Le nuove misure delle attività di pesca sono state approvate in via definitiva con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni. Secondo la norma, tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo un dispositivo di tracciamento che consenta alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Alcune imbarcazioni di piccole dimensioni potranno essere esentate da questo obbligo fino al 2030, mentre le flotte pescherecce di piccole dimensioni avranno quattro anni per adeguarsi ai nuovi requisiti. La nuova normativa Ue mira a contribuire alla raccolta di dati più precisi, anche per consentire una migliore gestione delle risorse marine. (segue) (Beb)