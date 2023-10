Ue: Parlamento approva in via definitiva nuove norme su controllo attività di pesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la direttiva, tutti i pescherecci dell'Ue, senza eccezioni, dovranno registrare e dichiarare le proprie attività di pesca in modo digitalizzato. "Ciò varrà in particolare per i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo e le dichiarazioni di sbarco. I comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri potranno compilare e presentare una dichiarazione semplificata al termine della giornata di pesca, una volta giunti in porto e prima dello sbarco", si legge in una nota dell'Eurocamera. Per la prima volta, anche le imbarcazioni che effettuano attività a scopi ricreativi dovranno dichiarare quanto pescato, attraverso sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali o dalla Commissione. Il regolamento affronta anche le disparità legislative tra i Paesi dell'Ue in materia di sanzioni e prevede che sia il valore dei prodotti della pesca catturati da un peschereccio a definire il livello minimo delle ammende che saranno applicate in caso di grave violazione delle norme. Il cosiddetto margine di tolleranza - la differenza tra la stima del pesce catturato e il suo peso al porto di sbarco - sarà fissato al 10 per cento per specie, con alcune eccezioni per le catture di piccoli volumi e per alcune specie particolari. Una volta adottato formalmente dal Consiglio, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, diverse misure saranno attuate gradualmente, dando agli Stati membri e alle flotte pescherecce il tempo necessario per adattarsi. (Beb)