Ambiente: Maione, aperto in lombardia bando dedicato a educazione e sostenibilità, diffondiamo buone pratiche tra giovani

- Aperta la terza edizione del bando regionale che seleziona progetti di qualità per lo sviluppo dell'educazione ambientale e educazione alla sostenibilità, che siano presentati dalle scuole o abbiano come destinatarie scuole di qualsiasi ordine e grado della Lombardia, valorizzando le iniziative già in atto sul territorio o incentivandone di nuove. La dotazione totale a disposizione è pari a 50 mila euro. "Diffondere le buone pratiche tra i ragazzi è uno degli obiettivi principali del piano di sviluppo sostenibile della Regione. I giovani lombardi sono disposti a fare la propria parte e a modificare il proprio stile di vita per contrastare i cambiamenti climatici, ma le istituzioni hanno il dovere di promuovere comportamenti virtuosi in ambito scolastico", ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Ambiente e Clima Giorgio Maione. (Com)