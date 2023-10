Napoli: Cilenti (Napoli libera), ho abbandonato aula Consiglio per porre problema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è presentato in Consiglio ma al momento dell’appello è uscito dall’Aula risultando tra gli assenti e determinando la mancanza di numero legale. Il consigliere comunale di Napoli Massimo Cilenti (Napoli libera) ha spiegato in una nota stampa la sua scelta: “Ho deciso di abbandonare l'aula facendo in modo che non si aprisse il consiglio per mettere tutti davanti alle proprie responsabilità”. “In passato - ha argomentato - ho sempre garantito la mia presenza, consentendo l'apertura del consiglio anche in situazioni spesso difficili. Oggi, dopo aver verificato che le delibere in discussione non erano in scadenza e quindi la mia assenza non avrebbe arrecato danno a nessuno, ho lasciato l'aula per porre un problema politico: è assolutamente necessario che l'amministrazione coinvolga maggiormente i consiglieri comunali nei processi di realizzazione dei programmi dell’ente”. (Ren)