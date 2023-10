Medio Oriente: Biden sarà il primo presidente Usa a recarsi in Israele durante una guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un viaggio senza precedenti, date le circostanze, quello che Joe Biden intraprenderà domani in Medio Oriente. Non era mai accaduto, infatti, che un presidente degli Stati Uniti visitasse Israele in stato di guerra, con le autorità dello Stato ebraico che preparano una vasta offensiva di terra nella Striscia di Gaza in risposta agli attacchi condotti dal gruppo islamista palestinese Hamas lo scorso 7 ottobre, costati la vita a oltre 1.400 persone. Biden si recherà anche in Giordania, dove avrà incontri con il re giordano Abdullah II, ieri in visita in Italia, con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas. Il segretario di Stato Antony Blinken, che già si trova nella regione da una settimana, ha spiegato ieri che la presenza di Biden “conferma la solidarietà degli Stati Uniti a Israele” e l’impegno di Washington per la sicurezza dello Stato ebraico, ma ha anche l’obiettivo d’inviare un messaggio di deterrenza ad altri attori – segnatamente l’Iran e il movimento libanese Hezbollah – che potrebbero “cercare di trarre vantaggio dalla crisi per attaccare Israele”. (segue) (Was)