Medio Oriente: Biden sarà il primo presidente Usa a recarsi in Israele durante una guerra (2)

- Secondo il quotidiano “Washington Post” è ampiamente condiviso alla Casa Bianca il timore che il conflitto possa allargarsi e trasformarsi in una guerra regionale. Ad alimentare tale preoccupazione sono le manifestazioni di protesta in molti Paesi arabi contro i bombardamenti condotti da Israele sulla Striscia di Gaza, che hanno causato finora la morte di circa 2.700 palestinesi: la pressione della pubblica opinione potrebbe spingere alcuni leader arabi a intervenire direttamente o indirettamente contro Israele. Anche per questo lo stesso Biden ha ribadito in più circostanze, negli ultimi giorni, la necessità di evitare una catastrofe umanitaria nella Striscia di Gaza, dove peraltro si trovano ancora tra le 500 e le 600 persone con cittadinanza statunitense, e di operare una chiara distinzione tra i militanti di Hamas e i civili palestinesi. (segue) (Was)