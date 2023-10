Medio Oriente: Biden sarà il primo presidente Usa a recarsi in Israele durante una guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gaza si trova anche un numero non ben definito di statunitensi tra gli ostaggi di Hamas. Ieri, in un incontro con i giornalisti, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby ha precisato che tra gli obiettivi della visita di Biden vi è anche quello di “ottenere quante più informazioni possibile sulla situazione degli ostaggi”. Kirby ha sottolineato anche che gli Stati Uniti non hanno chiesto a Israele di non lanciare l’attesa offensiva su Gaza durante la permanenza del presidente a Tel Aviv. “Non diamo direttive agli israeliani”, ha spiegato, pur chiarendo che Washington “non vuole un’escalation” e desidera invece “che l’assistenza umanitaria inizi ad arrivare” a Gaza. Lo stesso “Washington Post”, citando due fonti a conoscenza del dossier, sottolinea come la Casa Bianca abbia annunciato il viaggio di Biden (sul quale già circolavano indiscrezioni dal fine settimana) solo dopo l’impegno incassato dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, su un pacchetto di aiuti umanitari per Gaza preteso da Blinken durante incontri con funzionari dello Stato ebraico che, stando a fonti del dipartimento di Stato, sarebbero durati complessivamente più di sette ore. Sul pacchetto al momento le parti non hanno diffuso dettagli. Il piano, si è limitato a dire ieri Blinken, “consentirà che aiuti internazionali raggiungano i civili a Gaza” e che “vengano create delle aree sicure per i civili”. (segue) (Was)