Medio Oriente: Biden sarà il primo presidente Usa a recarsi in Israele durante una guerra (4)

- Anche perché, malgrado le pressioni statunitensi, l’Egitto continua a non acconsentire alla riapertura del valico di Rafah. Ai funzionari Usa, per ragioni di sicurezza, le autorità del Cairo non hanno consentito neanche di raggiungere il versante egiziano del valico con l’exclave palestinese: gli sviluppi della crisi vengono dunque seguiti da Ismailia, sul lato opposto della penisola del Sinai. Sul dossier si è mobilitato nelle ultime ore anche il Congresso. Secondo il portale d’informazione “Axios”, un gruppo bipartisan di rappresentanti della Camera ha inviato una lettera all’ambasciatore egiziano a Washington, Motaz Zahran, per chiedere che Il Cairo “lavori urgentemente” con gli Usa, Israele e altri Paesi per “stabilire e mantenere una zona di sicurezza nella parte sud di Gaza” e per aprire “corridoi di accesso umanitario per i civili in fuga dai combattimenti nel nord della Striscia”. “L’Egitto – si legge nella missiva – è un grande attore globale e un solido partner di sicurezza degli Stati Uniti. Invitiamo Il Cairo a riconoscere la sua responsabilità umanitaria per la protezione di vite innocenti”. (Was)