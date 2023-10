Medio Oriente: Cina, rammarico per mancata adozione della bozza di risoluzione russa all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esprime rammarico per la mancata adozione della proposta di risoluzione sulla "guerra fra Israele e Hamas" presentata dalla Russia alle Nazioni Unite. Lo ha detto il rappresentante permanente di Pechino all'Onu, Zhang Jun, dopo il voto tenuto ieri dal Consiglio di sicurezza. "Ci rammarichiamo profondamente per il fallimento del Consiglio di sicurezza, che non ha raggiunto un consenso sul tema. Le questioni umanitarie non dovrebbero essere strumentalizzate politicamente e la protezione dei civili deve rimanere una priorità assoluta per tutte le parti coinvolte", ha detto Zhang. Il rappresentante cinese ha invocato nuovamente l'apertura di corridoi umanitari a Gaza, esprimendo apprezzamento per l'impegno dell'Egitto in tal senso. L'uso indiscriminato della forza "è inaccettabile e nessun civile israeliano o palestinese dovrebbe diventare un obiettivo", ha concluso. (segue) (Cip)