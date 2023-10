Medio Oriente: ambasciata Cina negli Usa invita studenti a stare alla larga dalle manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata della Cina negli Stati Uniti ha consigliato ai connazionali di stare alla larga dalle manifestazioni legate alla guerra tra Israele e Hamas. Lo si legge in un messaggio pubblicato dalla sede diplomatica sul social WeChat, in cui si invitano gli studenti cinesi ad "aumentare la consapevolezza del rischio, incrementare le misure di sicurezza ed evitare di recarsi nei luoghi pubblici che ospitano le manifestazioni". Il conflitto ha infatti innescato proteste filo-palestinesi e filo-israeliane nei campus di diversi atenei, tra cui l'Università della California, di Los Angeles e Georgetown. Le dimostrazioni hanno assunto connotazioni violente soprattutto nella Columbia University di New York, il cui campus è stato chiuso giovedì dopo uno scontro tra studenti filo-palestinesi e filo-israeliani, innescato da un'aggressione contro un coetaneo israeliano. Negli ultimi giorni la diplomazia cinese ha ripetutamente condannato gli attacchi contro i civili nella Striscia di Gaza, dicendosi pronta a cooperare per il cessate il fuoco e l'assistenza umanitaria - in primis con l'Egitto - e per promuovere la tempestiva attuazione della soluzione dei due Stati.(Cip)